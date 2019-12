Uw kalender kan de deur uit want het is nog steeds 2016.

Die impeachment aka de officiële tenlastelegging gaat er sowieso komen. Het Huis van Afgevaardigden gaat instemmen met de tenlastelegging van 1) machtsmisbruik door overheidsgeld als drukmiddel te gebruiken om Oekraïne tot een formeel onderzoek van zijn politieke 'rivaal' Joe Biden te bewegen en 2) 'Obstruction of Congress' wegens het tegenhouden van een getuigenis en het weigeren documenten te verstrekken in de aanloop naar het impeachment-onderzoek. Trump stuurde House Speaker Pelosi een brief van zes pagina's waarin hij dit partijdige schijnproces hekelt.

Het Huis van Afgevaardigden is in dit geval dus een soort OM, maar de juryleden zijn de Senaat en daar hebben de Republikeinen met 52 van de 100 zetels een meerderheid, de Dems hebben er 46. De overige 2 zijn van onafhankelijken. Voor een daadwerkelijke afzetting van Trump moet 2/3 van de Senaat en dus 20 Republikeinen voor afzetting stemmen. Die kans lijkt vooralsnog extreem klein.

Dat belet overige Amerikanen natuurlijk Impeachment Eve te 'vieren'. Een soort Burning Man eigenlijk maar dan in de kou. Speeches met volstrekt normale teksten als "Donald Trump has declared war on our children" vatten het sentiment wel zo'n beetje samen en natuurlijk geeft werkelijk níémand op straat ook maar een zier om die twee formele aanklachten. Het is gewoon het zoveelste bijzonder kansarme hoofdstuk van mensen die zich nooit bij 2016 neergelegd hebben. Zélfs Leon de Winter denkt vraagt zich af waar de Democraten mee bezig zijn dus dan weet je het inmiddels echt wel. Oh, en vergeet niet waar u als eerst hoorde dat Ivanka Trump POTUS 2024 wordt en dat Donald dan haar huidige adviseursrol overneemt waardoor het een soort derde termijn voor hem wordt hè. Trumps eigen reactie op video vier dagen terug, en een impeachment livestream na de breek.

ffs lol

doe dan ook niet

LIVE GESCHIEDSCRHIJVING