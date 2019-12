Ónze boeren die onze voedselvoorziening platleggen is één, maar Duitse boeren die een stok in óns voedselrad steken: kom nou, het is de winter van 2019, niet die van 1944. "Ik verwacht zeker vijfhonderd trekkers, maar ik hoop op duizend", zegt de Duitse boerenleider Daniel Elling over de plannen zich aan te sluiten bij de Nederlandse actie. Nu zijn Duitsers vast erg geoefend in het in colonne rijden en in formatie oversteken van grenzen maar mogen we hier voorzichtig opperen dat we die Duitse staakboeren niet willen hebben? We hebben onszelf in een impasse gemanoeuvreerd met de strenge interpretatie van die Europese richtlijnen, met ons eigen beleid en onze eigen rechtspraak. Stikstof is trouwens niet eens een issue in Duitsland: daar gaat het met name om mestwetgeving en insectenbestanden. Eigenlijk komt iedereen gewoon effe naar Nederland om te jammeren en algehele malaise uit te stralen, en de Nederlandse boeren ('de acties gaan hoe dan ook door') zitten nu gewoon aan tafel, hun eigen eieren op te eten, met Mark Rutte himself. Nou. We mogen vast niet een keertje kritisch zijn op de boeren want dan gaan ze weer dingen roepen over joden enzo, maar houd je Duitse boeren gewoon lekker in Duitsland joh.

UPDATE: Volgens de boeren gaat er niet geblokkeerd worden, en de voedselvoorziening gaat ook niet plat: "De smiley is essentieel." Voorts dienen de boeren zich te houden aan een Gedragscode - en die hebben wij, en die staat NA DE KLIK.