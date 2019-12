Levenden onder ons, in godsnaam, ga naar de supermarkt en sla mensenvoer in, want na 18 december is ons land ons land niet meer en dan is onze supermarkt al helemaal niet meer onze supermarkt. De in de Farmers Defence Force verenigde boeren hebben die dag namelijk 'keiharde actie' aangekondigd waarbij de eerste acties in oktober, onder meer de bezetting van het Malieveld, zullen 'verbleken'. In diverse Telegram-groepen wordt verwezen naar de hongerwinter van 75 jaar geleden, toen het volk nog wél respect had voor de boer. Nu is alles anders:

"Boeren én burgers worden geofferd aan een gedachtegoed dat je klimaatsalafisme kan noemen. Waarbij onze fundamentele vrijheden worden afgenomen door onverdraagzame lieden die zonder enige wetenschappelijk, sociale of economische onderbouwing, boeren bestelen van hun rechten die onaantastbaar en grondrechtelijk zijn! Met een overheid die tegelijkertijd de grootste vervuilende industrieën blijft voorzien van subsidies en het recht om hun vervuiling op te schroeven (...) Anno 2019 wordt het tijd dat we deze klimaatsalafisten een halt toeroepen. Door hun geheugen op te frissen. Hen er op te wijzen wat het belang van goed, gezond én bereikbaar voedsel is. Want wat als er een kinkje in die kabel komt? We gaan het beleven. Binnenkort..."

Binnenkort is volgens het persbericht dus 18 december. De boeren verklappen nog niet wat en hoe en waar; groepen van maximaal vijftig boeren horen pas de desbetreffende dag waar de reis heen zal gaan. In ieder geval: regionaal en door heel Nederland. En ze zijn niet van plan genoegen te nemen met halve maatregelen: "Houd rekening met eventueel langer verblijf indien onze actie niet meteen resultaat oplevert. Zorg ervoor dat elke groep beschikt over toiletvoorzieningen, eten en drinken en eventueel muziek om je te amuseren of/en een megafoon."

Nu al zin in de beelden. Boerenhoedster Carola Schouten, die haar hysterische roze mantelpakje weer uit haar inloopkast heeft getrokken, trippelt nerveus rond, veilig als rugdekking van Mark Rutte, de staatsman die plots in gesprek gaat met het volk. Theo Hiddema, hij weet het nog goed, zijn vader was van de NSB maar toch vooral boer, leer Theo het boerenleven kennen. Boer Baudet, stond als kind met zijn poten in de stront. Rob Jetten heeft zelfs laarzen, al noemt hij ze zelf liever 'laarsjes'. En wie spreekt daar de menigte toe, het is Geert Wilders, ook al zo'n rasboer, heeft hoogstpersoonlijk nog eieren geplukt. Een bibberende Tjeerd de Groot die het ook allemaal niet meer weet, net als iedereen van de SP, want die mogen niet meedoen op dit dossier. Volkskrant-columnistes die de boeren (staan zeven dagen per week om vijf uur op om koeien te melken) collectief onder de trekker gooien. Een van de columnistes moest op Schiphol trouwens een uur wachten op haar bagage, het was een ramp. Allerlei andere actiegroepen, leraren en klimaathippies, die klagen 'dat zij geen trekker hebben'. Yvon Jaspers die wéér helemaal niets van zich laat horen.

Ja, we hebben er zin in.

"Naar onze strijders wil ik het volgende zeggen: Ze kunnen onze bedrijven afpakken, ons verdrijven van ons land maar ze kunnen onze eer niet afnemen! We zullen strijden tot het einde en ver daarna."