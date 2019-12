In de week dat de rechtszaak tegen de meest naargeestige Marokkaan van Nederland werd voortgeblunderd, gaf Ridouan Taghi weer een signaal des doods af vanaf zijn door de Iraanse geheime dienst gedoogde safehouse en -paradijselijke eiland. Rachid Kotar, boekhouder van een criminele concurrent, werd voor de ogen van zijn vierjarige dochter geliquideerd in Amstelveen. (Ze zijn in die kringen niet zo van de foeigesprekken.) Van de directe aftermath zijn beelden opgedoken, die we u niet willen onthouden omdat deze mocromaffiaanse middelvinger in onze aller gezichten gewapperd wordt.