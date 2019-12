Alstu. Dit zijn de kandidaten voor Woord van het Jaar, het jaarlijkse extreemgare Van Dale woordspelletje met een ludieke knipoog om te lachen voor de leuk dewelke ons een spiegel moet voorhouden over wie wij zijn enzo. Er staan heel veel woorden NIET op, dus hier moeten we het maar mee doen. Bindend Stijlloos Stemadvies derhalve voor het verschrikkelijke "FOEIGESPREK" want exemplarisch voor de labbekakkerige slapjanussamenleving met gelaserde ogen die wij onder het juk van stinkzalvende VVD66-cucks geworden zijn. (boosmaaktopic van augustus jl) Stem dan.

Eh... nee Van Dale