Ach ja de politie. Druk druk druk hebben ze het bij Onze Sterke Arm der Wet. Komt allemaal door de onderbezetting, want alles en iedereen wordt steeds maar geschorst wegens corrupt, stoned of zwaaien met dildo's. Bij Zedenzaken is het zelfde laken een pak. Daar hebben ze het zo druk dat ze maar FOEI tegen verdachten moeten zeggen in de hoop dat viespeuk zijn gore jatten voortaan thuis houdt. Schokkende Nieuwsuur-repo gisteravond - met extragratis omgevallen fiets in een park! Iemand nog een banaan? In deze Republiek aan de Noordzee zijn ze gratis. Gelukkig zit GroenLinks er bovenop. En owee als u uw vrouw en/of dochters een busje pepperspray meegeeft. Want dan zwaait er wat.