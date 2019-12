Om 17:15 vanmiddag heeft voor de HealthCity-sportschool de Escapade te Amstelveen (maps) een schietpartij plaatsgevonden. "Volgens de eerste berichten is het slachtoffer daarbij omgekomen. (...) De politie zoekt de daders die mogelijk zijn vertrokken in een zilveren Volkwagen Tranporter (oud model) met geblindeerde achterruiten. De politie benadrukt de inzittenden niet zelf benaderen." Vannacht ook al twee schietpartijen in Amsterdam, ware het zonder slachtoffers. Gaat lekker.