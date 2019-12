Ingewikkeld dagje in Den Haag. Vorige week gaf Klaas Dijkhoff zijn reiskostenvergoeding terug, die Mark Rutte dan weer niet teruggaf, maar Rutte ontving dan weer geen wachtgeld terwijl dat volgens Dijkhoff juist gewoon uitgesteld loon is. Ondertussen bleek GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks helemaal niet in Leeuwarden te wonen (en was ze vandaag toevallig bij de NAVO in Washington) en er was ook nog iets met de Jaguar van Thierry Baudet. Tijd voor Tom Staal om de bonnetjes te vragen.