GroenLinks is klaar om te regeren. Dat blijkt uit de vvd-achtige manier waarop de partij reageert op vragen van de Reiskosten Controller Des Vaderlands HP/Van Dijk. Die heeft ontdekt dat Isabelle Diks, bekend vanwege 'een bepaald bestedingspatroon' (vanaf 4m14s), sjoemelt met haar verblijfskostenvergoeding (zie ook: Graus, Dion). Diks staat ingeschreven in Leeuwarden, terwijl ze al lang met hond en al naar Den Haag is verhuisd. Dat scheelt 46.000 euro en in plaats van netjes antwoord geven op vragen van een journalist veranderde Diks stiekem haar woonplaats op de site van de Tweede Kamer (maar nog niet op FB) en doet woordvoerder Diederik ten Cate alsof zijn neus bloedt. Bonusdetail: het huis van Diks was volgens de Leeuwarder Courant 'lastig te verkopen' maar is nu eindelijk onder voorbehoud van de hand gedaan. Wij zijn benieuwd wat Lilly, Jiska, Thijs, Mo en alle andere veranderaars in Nederland hier nou van vinden en wensen mevrouw Diks veel sterkte met het wennen aan een nieuw bestedingspatroon. Of gaat ze die 46.000 euro niet overmaken aan de hondenboot?

UPDATE: GroenLinks gooit Diks voor de integriteitsbus.