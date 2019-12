Ietwat ondergesneeuwd tussen de vliegvakantie-advertenties en de typische Marokkaanse serial gang rape op lieftallige ongelovige rechtsmeisjes. Maar er staat dit weekend nóg iets wat ECHT. NIET. KAN. in de kwaliteitscourant voor keurige fatsoensmensen die het zo goed voorhebben met mens & maatschappij. Een advertentie voor een bladblazer! Regelmatig lezen we in de Volkskrant dat bladblazers de Goebbels onder de tuinmachines zijn (hoi Teun) en dat er ieder najaar een tuinvogel- en egelgenocide plaatsheeft omdat er witte mannen met laarzen en bladblazers door straten marcheren. Maar de schoorsteen van de Bontiusplaats moet ook roken dus de principes worden in zee geflikkerd alsof het plastic is. En het is niet zomaar een Duitsche bladblazer! Het is er eentje van 3000 WATT die 102 DECIBEL produceert. 3000 watt, daar doet een gasloze wijk vier weken mee en 102 decibel is een misdaad tegen de menselijkheid. En maar klagen over Schiphol. Enfin... koop dan!