Verdomme jongens, we waren bijna home free. Na de idiote(n)aanval op het KOZP-congres de auto van Mitchell Esajas deed bijna iedereen een stap achteruit. Want we hadden het naarste randje bereikt. Maar die memo is niet aangekomen in Den Haag, waar straattuig met uitheemse tongval een Sint en zijn Zwarte Pieten heeft belaagd in het Laakkwartier. "Wegwezen, broer. Geen racisme in Laak, broer. Wegwezen, kanker-Zwarte Piet." Volgens de bron ging het om "leden / voorstanders" van KOZP. "Leden" lijkt ons gelul, maar dat ze door Jerry Azijnfryer z'n strijd zijn geïnspireerd, is evident. (Zou-ie afstand nemen van deze klootzakjes? We F5'en.) En zo ligt er weer een steen op de maag van Sinterklaas. Voor nazorg, teneinde het naargeestige leed te compenseren met vermaak, verwijzen we maar naar de vrijdagpreek van Don Arturito de Almachtige.