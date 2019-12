Parkeren in Amsterdam, het zou je maar overkomen. Maar Amsterdams meest waardevolle bezit namelijk de Amsterdammers hebben er iets op bedacht: ze mankeren voorts echt allemaal wat. "Zo waren er in 2017 maar liefst ruim 27.000 aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten. Omgerekend zou dat betekenen dat één op de vijf houders van een parkeervergunning gehandicapt is en niets zou hoeven te betalen voor parkeren." Bleek trouwens ook een prima side hustle voor notoir corrupte Amsterdams ambtenaren die toch wat meer uitdaging zochten tijdens hun 6-urige werkdag. Twee van hen bleken tussen 2016 en 2017 maar liefst "achttien gehandicaptenparkeerkaarten hebben vervalst en verstrekt aan derden, inwoners van Amsterdam, die daar geen enkel recht op hadden." Schrikken, wij doen het ervan.