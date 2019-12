Korte grappen zijn vaak het leukst. Maar met zijn onhandige holocaust humor kreeg Haye van der Heyden de lachers van Ongehoord Nederland niet echt op zijn hand. Van der Heyden nam maandag nog 'niets terug' van zijn uitspraken omdat hij 'niet namens Ongehoord Nederland' sprak, maar dat laatste nemen zijn mede-oprichters nogal letterlijk. De Chef Humor is per direct geen 'gezicht' meer van de omroep in oprichting. Het gebulder op het Mediapark om zoveel onhandigheid is tot op de grachtengordel te horen. Ondertussen wordt er op de onderzoeksredactie van Ongehoord Nederland wel gewoon keihard gewerkt. Zo schijnt Joost Niemöller een 'islamcomponent' op het spoor te zijn in de familie Meulenbroek uit Den Bosch, waarvan gisteren zes neven zijn opgepakt voor de verkrachting van drie minderjarige meisjes. Op naar de 50.000 leden!

Gelukkig hebben we de tweets nog