Een paar jaar geleden hadden we het Meldpunt Vuurwerkoverlast. Initiatiefje van wat lokale GroenLinks-lui die zich ergerden aan geknal in november. OK boomers en hondensnotteraars die last hadden van vuurwerkjeugd konden op een website aangeven dat ze een knal hadden gehoord. Iedere 2500 Overlast-meldingen werd dan doorgebeld naar het ANP, en die maakten daar dan een berichtje van, hetwelk door alle overtik-media braaf werd overgenomen.



Het ging maar door, dagenlang. "Al 5000 meldingen Vuurwerkoverlast", "Al 7500 meldingen Vuurwerkoverlast", "Al 10000 meldingen Vuurwerkoverlast". Zo leek het alsof er Iets Groots aan het ontstaan was. Maar dat was dus niet zo. Bovendien ging het merendeel van de meldingen over Categorie-1 vuurwerk, dat zijn schertsbommetjes en knalerwten die je het hele jaar door kunt kopen.

Wie wel ontzettend hard aan het knallen zijn in november... de jongens en meisjes van omroep Ongehoord Nederland. Die gaan wellicht in 1 week 40.000 aanmeldingen ophalen. En je leest niets in de media's over die indrukwekkende aantallen. En dat is nou precies waarom Karskens cum suis keihard nodig zijn.