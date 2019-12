Out of sync = schuld van de NPO

Met open ogen in een val lopen, een van de plattekartrekkers van Ongehoord Nederland weet het voor elkaar te krijgen. Op GrindpadFM zei Haye van der Heyden zondag dat Holocaust-ontkenners bij zijn nieuwe omroep wat hem betreft ook een podium kunnen krijgen. Wel met "een rood kruis" er door, maar toch. Fophef natuurlijk, in de bloederige grafgreppels van het web. Maar ja. Hoezeer de uitspraken van de “chef humor” (lol) van Ongehoord Nederland als pleidooi vóór de vrijheid van meningsuiting bedoeld zijn, logisch dat haters ermee aan de haal gaan. Het is het goeie punt (VvMU) maken op het verkeerde onderwerp (WWII). Weet je wie er namelijk afkomen op discussies over ontkenning van de Holocaust? Holocaustontkenners! Als dat je "ongehoorden" zijn, gooi die vage omroepplannen dan maar heel gauw op de mestvaalt van de geschiedenis.

Dus. Wat hebben we nu na een week? Een aspirant omroep van mensen die geen complotdenkers zeggen te zijn (“maar complotten bestaan wel”), vervolgens een complot zoeken achter een Facebook-storing ("Zou het dan echt zo zijn?"), vergaderen met de telefoons in een andere kamer (vanaf minuut 5), en nadat er ophef ontstaat over het wel/niet bespreken van de genocidescore van de nazi's een foto van BEBLOEDE HANDEN gaat twitteren. En dan nu een etmaal klagen DaT jE iN eEn BePaAlDe HoEk WoRdT gEdUwD, nadat je zelf in het zwarte hart van het circulaire vuurpeloton bent gaan staan. Na de breek: nazorg door iemand die VvMU wél uit kan leggen.