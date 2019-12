De slachtoffers deden begin dit jaar aangifte. De politie verklaart in een persbericht: "Afzonderlijk van elkaar deden drie tienermeisjes uit ’s-Hertogenbosch melding van verkrachting door meerdere jongens op verschillende momenten. In alle gevallen kwamen de meisjes in contact met leden van de groep, onder meer via social media. De meisjes werden vermoedelijk gedrogeerd en vervolgens in weerloze toestand misbruikt door meerdere jongens uit de groep. Soms werd er geweld gebruikt. Het misbruik vond plaats bij een garagebedrijf in ’s-Hertogenbosch. In april van dit jaar deden forensisch rechercheurs sporenonderzoek in een ruimte bij het bedrijf. In die ruimte zouden de verkrachtingen hebben plaatsgevonden."

Bovenstaande video is geschoten bij Autobedrijf Orthen, waar nu kostbare spullen in beslag zijn genomen "in verband met mogelijke schadevergoedingen aan slachtoffers, die later door de rechter kunnen worden opgelegd." Tijdens het sporenonderzoek heeft het rechercheteam aanwijzingen gevonden dat er "meer meisjes slachtoffer zijn geworden van de groep, maar daarover tot nu toe hebben gezwegen, bijvoorbeeld uit angst voor de jongens. Nu de jongens uit de groep vastzitten, is die drempel mogelijk lager." Ook zijn er tijdens het onderzoek "naaktfoto’s en ander beeldmateriaal" gevonden waarop de slachtoffers van de groepsverkrachting mogelijk te zien zijn. De verdachten "gaan in beperking" en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.