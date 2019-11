De politie in Londen is in actie gekomen vanwege een incident op de London Bridge. Volgens Sky News heeft de politie een man neergeschoten, die met een mes vijf mensen verwond zou hebben. De politie zelf laat weten dat er een verdachte is gearresteerd en dat er gewonden zijn gevallen. Op de eerste video hierboven lijkt er iemand te worden neergeschoten, die op de tweede video op de grond lijkt te liggen. De nabijgelegen Borough Market is ook door de politie afgesloten. Later meer.

UPDATE 15u53: Op deze video is de schietpartij met geluid te zien, inclusief een vechtpartij die eraan voorafging.

UPDATE 15u58: Tweets in dit topic vervangen door video van incident, waar een omstander het mes gepakt lijkt te hebben (zie foto na de breek).

UPDATE 16u08: Volgens bronnen van Sky News is er één dode. Het is niet duidelijk of dat de dader is, of een slachtoffer.

UPDATE 16u12: Anti-terreur eenheid is ter plaatse, meldt Sky News.

UPDATE 16u23: De politie meldt dat de omstandigheden van het incident onduidelijk zijn, maar dat het voor de zekerheid wordt behandeld alsof het om terreur gaat en bevestigt dat de politie één man heeft neergeschoten.

UPDATE 16u58: De politie meldt dat meerdere mensen zijn neergestoken.

UPDATE 17u24: De politie meldt dat dader is doodgeschoten en bevestigt dat het om een terrorist ging. Volgens de politie had de dader nepexplosieven bij zich.

UPDATE 17u46: Burgemeester Kahn van Londen meldt dat enkele slachtoffers ernstig gewond zijn.

UPDATE 19u30: Twee doden door de terreuraanval.



Omstander met mes

Verschillende video's uit social media achter elkaar