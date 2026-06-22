Wij weten ook ff niet wat we lezen: SBS6 heeft een streep gezet door een volslagen achterlijk programma met Jan Versteegh waarin domme mensen dom veel geld konden winnen door domme dingen te doen. Een genre waarvan het magnum opus (De Gouden Kooi) al bijna 20 jaar achter ons ligt. Het idee van realityshow Vijf dagen vast was dus dat vijf compleet wildvreemden gedurende vijf dagen (goh!) aan elkaar vastgeketend zouden worden, ook tijdens het schijten, en dan met z'n vijven debiele opdrachtjes zouden moeten uitvoeren. Klinkt compleet ruk en dat bleek het ook te zijn. Na één draaiperiode zet Talpa de boel stop. Wellicht omdat de aan elkaar geketende kandidaten elkaar al na een dag naar het leven stonden en continu op de vuist gingen, of wellicht omdat het in de praktijk uitmondde op een zeer expliciet neuqprogramma. Hoewel dat allebei dus juist klinkt als prachtige tv. In ieder geval heeft ome Sjon de Mol besloten de stekker uit een volstrekt idioot pauperformat te trekken en daarop vragen wij ons af: is dit Nederland nog wel??