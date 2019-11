Wegens schrijnende onderbezetting, het massale sluiten van bureaus en algehele malaise bij de politie kunnen de Nederlandse gemeenten alleen maar hopen dat het nakende vacuüm in het Nederlandse geweldsmonopolie ingevuld gaat worden door de juiste poppetjes - dus niet door vigilantes of cokemarokkanen. De Utrechtse gemeenten Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug en De Bilt hebben de oplossing. Gewoon het leger door de straten laten marcheren. Want die hebben geen personeelstekort enzo. Nu komt het leger normaal gesproken alleen in actie bij levensgevaarlijke situaties (aanslagen, watersnoden, milieurampen & een paar boeren op het Malieveld) dus de motie die de gemeenten gaan indienen bij de VNG-vergadering is natuurlijk kansloos, maar we zijn wel reuzebenieuwd naar de criminaliteitscijfers als de 'pang pang'-roepers het een tijdje voor het zeggen hebben in de wijk.