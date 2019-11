Er gaan maar weer eens acht voormalige politiebureaus onder de hamer. De prachtige Hoflaan en de Boezemsingel in Rotterdam en verder pliesiebureaux in Houten, Gemert, Venray, Strijen, Numansdorp en Vaals. Metinclusief cellen en schietkelders en receptiebalies waar je mensen onverrichter zake naar huis kan sturen, vergaderzaaltjes waar je kan luisteren naar de nieuwe diversiteitsrichtlijnen van de inclusiviteitsofficier en een kitchenette om lekker donuts weg te zetten. Tevens een mooie plek om strooizout in op te slaan, nu dat spul nog bestaat. Om je collectie André Hazes junior-cd's te bewaren. Haardhout stookmix op de wind te leggen. Een familie opsluiten en ze dan negen jaar later pas weer naar buiten laten. Filiaal van JD Sports openen. Mark Rutte (vvd) in de cel gooien. Feestjes geven met de boys van de 1% MC. Troosthonk voor PSV-supporters, allemaal roepen dat Mark van Bommel moet oprotten. Hoort toch niemand. Opvangtehuis voor Kalifaatkinderen. Podcaststudio voor iedereen met 'Realist' in z'n Twitterhandle. Gewoon, een shootingrange. Een Tamagotchifabriek. Een art gallery, met gratis soja latte voor alle bezoekers. Een oefenruimte voor Bløf, dat ze maar lang mogen oefenen. Een drankstokerij, zin in bier nu. Een drukkerij om illegale kranten te drukken, want print schijnt het helemaal te zijn tegenwoordig. Opslagplek voor snelle Audi RS6, je weet maar nooit wanneer de baas 'm nodig heeft. ALLES IS MOGELIJK! Óf je zet er agenten in en je gebruikt het als politiebureau, dat kan natuurlijk ook gewoon.