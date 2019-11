Terwijl in het Amsterdamse stadhuis de champagneflessen ploppen, zitten ze op de politiebureaux bij de pakken neer. Van het geld waarmee Het Blik Agenten dat opengetrokken zou worden heeft Klaas Dijkhoff een Kia Niro en een verbouwing gekocht en daarom moet er nu zwaar bezuinigd worden bij de Amsterdamse hermandad. Er gaan twee politieburo's in de avonduren dicht en die andere gaan nog maar 1 uurtje per dag open. De Grachtengordel en De Wallen worden teruggegeven aan de scooter- en Audi-boys uit de Top600. Fietsers zonder nachtlampjes worden voortaan met rust gelaten. Pinautomaten verdwijnen. En omdat ieder nadeel een voordeel hep (Amsterdams gezegde). Iedereen mag weer blowen en drinken in het Centrum, en daarna met een snorder of een bierfiets naar huis. Is het toch nog feest in het Mekka van de Narcostaat.