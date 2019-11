De asielinstroom van week 47, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 600. Dat meldt de Rijksoverheid op de rijkswebsite waar wekelijks de asielinstroomcijfers bekend worden gemaakt. 600. Dat zijn bijvoorbeeld evenveel als er mensen in het Gelderse dorpje Alem wonen. Of De Moer in Brabant. Of Slenaken, de parel van Zuid-Limburg. Maar bij 600 denkt iedereen al snel aan het aantal rovende, stelende, plofkrakende, scooterende hyena's in Amsterdam. 600 is ook het aanvullend pensioen dat de meeste ouderen van Nederland hebben. En nu we het toch over geld hebben, 600 is het bedrag dat ouderen in Tholen moeten betalen om hun auto voor de deur te parkeren. Verder telt de biografie van Johan Cruyff ongeveer 600 pagina's en worden er ongeveer 600 mensen per uur lid van de omroep Ongehoord Nederland. Dat was het weer. Fijne week!