Zoals u weet heeft Onze Moedige Vorstin Máxima een geweldig belangrijke functie bij de VN, waardoor ze allerlei interessante mensen van over de hele wereld ontmoet. Zoals Shah Mahmood Qureshi, de minister van Buitenlandse Zaken van Pakistan. Dat is dezelfde Shah Mahmood Qureshi die vorig jaar zo blij was dat Geert Wilders zijn cartoonwedstrijd had afgelast vanwege bedreigingen. Bij de gratie van Allah de Almachtige zijn wij vooral blij dat we het tweetje nog hebben. Groetjes!

Tja