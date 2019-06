Kom op, niet zeuren.

SA vecht een oorlog tegen de Houthis in Yemen met volledige steun van de VS (proxy).

SA bepaalt de olieprijs, de VS deelt sancties uit aan olielanden die NIET aan de hand van de VS willen lopen. Deze sancties drijven de prijs op, waardoor SA meer geld in kas heeft en de VS hun gas tegen een hogere prijs kunnen verkopen. Waarom, denkt u, dat de VS mordicus tegen energieleveranties van Rusland aan Europa is.

De VS levert militaire middelen aan SA en, indien nodig, levert het troepen (Koeweit). Dat levert de VS geld en banen en invloed in de regio.

SA zijn soennieten en Iran zijn sjiieten en dus natuurlijke tegenstanders.

SA is na de val van Iran het grootste land in het MO en daarmee verkrijgt het de dominantie, die het zo heeeeeeeel graag wil hebben.

SA is de nieuwe beste vriend van Netanyahu en daarmee onaantastbaar.

De VS steunen Israël onvoorwaardelijk. En daarmee is de cirkel rond.