Gepassioneerd vlogger Junaid Iqbal handelde 'vredelievend' toen hij op de bonnefooi naar zijn lievelingsstad Amsterdam toog om 'hond' Geertje Wilders 'naar de hel te sturen'. Het plan mislukte natuurlijk jammerlijk want Junaid is een loser. De rechter maakt nu duidelijk hoeveel jaar Junaid door mag radicaliseren tussen de andere aboes in Vught - de eis is zes. Gelukkig heeft Junaid al aangegeven zijn missie niet te annuleren zolang hij leeft dus tegen Koning Geert kunnen we alleen maar zeggen: "Hou je veilig zo lang als Junaid leeft." Livetweets na de klik, livestream HIERRR.

UPDATE: Rechtbank vindt dat er sprake is van voorbereiding op moord met terroristisch oogmerk. Ook is er sprake van herhalingsgevaar.

UPDATE: RECHTBANK TOEPT OVJ OVER. TIEN JAAR CEL! Eis was zes jaar cel.