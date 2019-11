Nou, het OM is eruit hoor. In de bovenstaande beelden is geen verzet bij aanhouding te zien en er wordt ook niet in gezichten getuft. Gelukkig maar, want het paste gewoon al niet bij ons beeld van deze stad. In zijn verklaring (na de breek) schrijft Nuijens: "Het OM besloot dan ook - na het zien van de ongepubliceerde beelden van RTL cameraploeg die het gehele voorval filmde en bestudering van het strafdossier - om mij daarvoor niet te vervolgen." Nou RTL, dit lijkt ons een kwestie van nationale veiligheid. Maak die beelden openbaar en haal die onderste niersteen boven en vertel het volk de waarheid. Dit land heeft closure nodig.