Onlangs kettingzaagde hij Ollongren al doormidden, vandaag was het de beurt aan Rob Jetten. Vorige maand was de D66-minister van Binnenlandse Zaken afwezig, vandaag was de fractieleider van de partij er ook al niet. En dat is eigenlijk precies het punt van Bosma: D66 is overbodig. Nutteloos. Zit daar maar een beetje onzichtbaar te wezen, in die coalitie, en piept alleen af en toe schril als er wat over genderongelijkheid gezegd kan worden, of wanneer DiVeRsItEiT & iNcLuSiViTeIt belangrijk gemaakt kunnen worden. Maar verder zit de bakfiets behoorlijk in de bestuurlijke modder, met dat proefballonnetje van Sneller als laatste marketing-misser. Enfin, Martin Bosma kan veel beter dan wij vertellen, hoe een partij die opgericht is voor democratische vernieuwing en niet de macht controleert zichzelf overbodig verklaart als-ie alleen nog maar kan juichen voor de regering. Met opvallende glansbijrol voor een Onzinnige Öztürk en dramatische act van Thierry Baudet.