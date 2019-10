Update: De heer Bosma kettingzaagt Ollongren doormidden

Allemaal even de superbelangrijke werkzaamheden staken en naar de livestream kijken. Martin Bosma (PVV) gaat Kajsa Ollongren tot op de enkels afzagen inzake de Nepnieuws Affaire. Helaas is vandaag toevallig - hee verhip wat vervelend nou - precies op deze dag de vice-premier verhinderd wegens een plotseling mannengriepje, uitgerekend op deze dag. Zal je altijd zien! Volgens Ollongron wordt dit land aangevallen door een lawine van nepnieuws & is het allemaal de schuld van Ze Russians. 'Reële dreiging' zei mevrouw Ollongren zelfs bij Jinek. Een door Ollongren ingestelde Onderzoekscommissie NepNieuws onderzocht die verschrikkelijk gevaarlijke reële dreiging maar kon NIKS, NOPPES, NADA vinden. Beschamende Rapport werd op vrijdagavond laat, vlak voor het reces, naar buiten gebracht en Kajsa vertrok naar een Landal-park om een week lang LALALA te roepen met de vingers in heur oren. En nu mag die arme Knops de klappen opvangen. LIVE DEBAT.

1 MILJOEN EURO. EN DAN HEB JE OOK NIKS.