Stop maar met zoeken, mensen, en move over palmbomen op Scheveningen. We hebben 'm namelijk gevonden, de absolute lijstaanvoerder van de ranglijst met redenen waarom klimaatverandering gewoon een hartstikke gave ontwikkeling is. De afgrijselijke band Coldplay bekend van louter verschrikkelijke muziek is gestopt met toeren: "Coldplay will not be touring to promote their latest album due to concerns over their concerts' environmental impact." Nu luisterden we toch al niet naar het kattengejank van sopraancastraat Chris Martin en z'n clubje tegen de piemel geschopte activisten, maar het voelt uitermate fijn en rustgevend dat de rest van Nederland zich ook niet meer live hoeft te ergeren aan de op Madonna-bij-het-Songfestival na grootste oorverkrachting van de moderne tijd. En dan is de ecologische voetafdruk ook nog eens uitgewist! Na de klik het enige nummer van Coldplay dat nog een béétje te pruimen is.

O nee, toch niet.