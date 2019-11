The Gettysburg Address - I have a Dream - I want Nothing.

Sommige mensen zien een succesvol vastgoedondernemer, maar wij zien een Staatsman. Maar goed, wat wil? Trump, die een dag na de start van de impeachment-procedure wegens zijn vermeende verzoek aan Oekraïne vader en zoon Biden te onderzoeken, live op camera zei dat hij het eigenlijk ook wel tijd vond dat China de Bidens ging onderzoeken. Nou, nu heeft de Amerikaanse ambassadeur aan de EU, Gordon Sondland, zijn publieke getuigenis afgerond, en die komt ongeveer op het volgende neer: 'Trump heeft mij nooit direct gezegd dat hulp aan Oekraïne alleen door zou gaan als het land de Bidens zou onderzoeken. Echter, impliciet was het op elk niveau duidelijk dat het een quid pro quo-opzet was.' Interessant is ook dat Sondlad een Republikein is, en dan ook nog eentje die destijds $1 miljoen aan Trumps campagne doneerde. Geen LIBEROL WHO HATES AMERICA dus. Na de breek een montage door de enige nieuwsmerk dat wij vertrouwen - namelijk het Twitter-account van de GOP - waarin Sondland benadrukt dat Trump nooit direct tegen hem heeft gezegd dat hij Oekraïne moest quid pro quo'en.

Een Leider laat niets aan het toeval