Dat die camerabeelden van de gang voor Jefrey's cel onbruikbaar waren wisten we al. Dat de """bewakers""" """sliepen""" wisten we eigenlijk ook al, maar nu weten we het zeker. Ze zijn namelijk ritueel geofferd gearresteerd wegens 1) """nalaten""" Epstein om de benodigde 30 minuten in zijn cel te checken en 2) het falsificeren van documenten om het te laten lijken alsof ze wel aan deze plicht voldeden. Nou, deze arrestaties zijn natuurlijk het startschot van de definitieve zoektocht naar de alleronderste steen, voor de kerst weten we Whodunnit.