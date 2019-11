Racisme in de sport, hoe be-staat het godverdomme nog. We zouden sterven op de heuvel voor de kleur Oranje en verder zijn we zo kleurenblind als een witte haai. Of enorme eindbaas Wijnaldum of enorme eindbaas Promes die bal nou in dat netje legt, áls dat ding maar in het netje gaat. Said it before & we'll say it again: racisme in de voetballerij is het aller-, aller-, allerdomste op de planeet. Kleurenblind zijn we alleen niet voor de shirtjes van de tegenstander, in casu de blauwhemden uit Estland, die we (ook al zijn we al geplaatst voor het EK) met Z'N ALLEN en als ÉÉN NEDERLAND van het veld gaan tjoepen. En als we dan gewonnen hebben viert HEEL NEDERLAND feest, allemaal en met z'n allen, uitgezonderd dat stelletje droeftoeterende neo-Himmlers uit Den Bosch, die we behalve een boel doffe ellende ook heel veel wijsheid toewensen. HUP HOLLAND, live op NPO3.

UPDATE 5" - GOAL! Wij al roepen dat het ons niks boeit of Wijnaldum 'm maakt of Promes 'm maakt. Ze doen het gewoon allebei een beetje. Promes zet voor, Wijnaldum scoort. 1-0! Tien tien tien tien

UPDATE 18" - GOAL 2-0! Ruud Gullit!

UPDATE 65" - GOAL 3-0! Commentator Frank Snoeks helemaal emotioneel, want zijn knuffelbeertje Stengs geeft een tikkie breed en Wijnaldum schuift binnen.

UPDATE 78" - GOAL 4-0! Hattrick Wijnaldum. Wat een baas.

UPDATE 86" - GOAL 5-0! Boadu! De tweede liefde van Frank Snoeks!



PS. Dit is een mededeling aan Calvin Stengs en Myron Boadu: Frank Snoeks is verliefd op jullie.