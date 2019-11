Hopsakee. Weer een touringcar naar Ter Apel. Lekker met de Flixbus tot aan de poort van het AZC rijden, en dan TOET TOET we zijn er, stap maar uit. Nederlandje vangt jullie wel op. Chauffeur en bijrijder hebben de ritprijs (65 x 3000 euro) ergens in Duitsland verstopt, en halen de poet op als ze door Justitie worden heengezonden in afwachting van rechtszaak. Moldavië is een veilig land. Kijk maar op het kaartje: heeeeel veeeel groen, geen rood en een klein beetje geel. Ongeveer net zo geel als Amsterdam Zuid-Oost in het weekend. Wat BuZa zegt in het Reisadvies: In de overige gebieden van Moldavië zijn de veiligheidsrisico's vergelijkbaar met wat u in Nederland gewend bent. Let op uzelf en uw eigendommen. Net zoals u dat in Nederland doet. Kortom: 65 x enkele reis boeken graag. Nederland is vol.