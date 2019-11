Van het ooit zo soevereine imago van de politie is weinig meer over. Misschien werd dat beeld altijd al geromantiseerd, maar de politie blijkt inmiddels ook maar gewoon een zoveelste bureaucratische muntenschuifmachine voor raamambtenaren die het eigen belang in ellebogenwerk omzetten, op kosten van het algemeen nut. "Agenten klagen over vriendjespolitiek, wegkijkgedrag, machtsmisbruik, gesjoemel met declaraties en discriminatie", schrijft de Laatste der Rokinhikanen, Marcel Haenen. Een "sluimerende ruzie" is geëscaleerd binnen het internationale inlichtingennetwerk van de Landelijke Eenheid en daarom lopen onderzoeken naar cokehandel, de identiteit van informanten en het interne onderlinge vertrouwen gevaar. Er zou zelfs een informant een politiefunctie hebben gekregen, die tien jaar later "werd gearresteerd en veroordeeld omdat hij als rechercheur op grote schaal politie-informatie bleek te verkopen." Tien jaar later. Dit is geen interne ruzie van gisteren, dus. En wat deed nou de vlam in de pan slaan? De aanstelling van een teamchef als liason officer in Polen, die "zich met regelmaat schuldig zou hebben gemaakt aan discriminatie van Turkse en Marokkaanse collega’s." Nou moe. Blijkt die hausse aan racismeverwijten die dit land overspoelt toch in staat om misstanden op te dreggen!