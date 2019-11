Eet dat Johan Derksen en alle andere haters die roepen dat Daniëlle van de Donk en consorten slechts een achterafparagraafje in het Nederlandse voetbalhoofdstuk zijn. Vergeet al die andere mijlpalen. Nu hoort vrouwenvoetbal er pas écht bij. Welkom, vrouwenvoetbal!

"Getuige(n) gezocht van mishandeling van steward in GelreDome. Afgelopen dinsdag, 12 november 2019, is een steward mishandeld na het EK-kwalificatieduel (dames) Nederland-Slovenië. Het is gebeurd tussen 21:50 uur en 22:05 uur nabij de uitgang van de Zuid-tribune. Bent u getuige geweest of kent u iemand die hier meer van weet? Neemt u dan s.v.p. contact met ons op via een pb of via telefoonnummer: 0900-8844."