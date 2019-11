Bakkie pleur, pokon en pepernootjes paraat. We gaan live naar de Nationale Vergaderzaal voor een knotsgek knaldebat over de knotsgekke spoedpaniek inzake de Stikstof en PFAS-problematiek. U mag nog maar 100 rijden, en alle koeien moeten op dieet, want anders kunnen die 100.000 woningen voor asielinstromiërs niet gebouwd worden, en komen alle bouwvakkers met de feest kerstdagen werkloos thuis te zitten. Of zoiets. Bovenstaande fotosoep plempte Geert Wilders gisteravond op social, dus de toon is al gezet. Dat wordt een Wildereske Najaarsstorm van 4 minuten. VVD-erelid Jesse Klaver, door Time uitgeroepen tot Führer van het Duizendjarige Groene Rijk, is ook piswoest op de kabinetsplannen. Dus dat wordt verbaal vuurwerk van Cobra6-achtige proporties. Sprekerslijst na de break.