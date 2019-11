Inspanningsverplichting, kent u die uitdrukking? Dat is een beetje als je van je ouders je kamer moet opruimen, maar het is zo'n troep dat je na een halfuur staren in een stripboek en het verplaatsen van zes LEGO-blokjes weer beneden komt en dan uitlegt dat je kamer nog steeds een rommeltje is, maar je wel je best hebt gedaan. Dat heeft de Nederlandse regering dus ook, maar dan met kalifaatkinderen. Die moeten worden teruggehaald van de rechter, zolang het tenminste niet te veel moeite kost. De kalifaatcoalitie van PVV, FvD en vvd zit nog steeds in de piepzak dat pappie en mammie jihadist overmorgen niet op de stoep staan voor een paar maandjes cel + outkiering. Hou Ze Daar aub.

IN GERELATEERD NIEUWS: Abou Hafs, schoonmaker van het Haga Lyceum, goede vriend van de Nijmeegse wetenschapper Martijn de Koning en misschien nog wel betere vriend van deze website, wordt er door het OM van verdacht geld te hebben ingezameld voor IS. Dat zou je helemaal niet verwachten bij zo'n salafistische haatrprediker, maar het is wel zo.