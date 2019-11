Het moet niet gekker worden maar minister Kaag (júllie minister, niet meer de onze) van de naargeestige volksverlakkers van D66 (de radicaal-islamitische afsplitsing van GroenLinks) heeft op het 66-congres een club Syrische vluchtelingen GEWAARSCHUWD voor de Nederlandse media. "Laat je niet gek maken door de Nederlandse media", aldus Kaag. 'Ze drukte hen op het hart om ‘niet alles te geloven’ wat media hier berichten'. Haar waarschuwing voor het levensgevaarlijke en fake news verspreidende Nederland deed Kaag natuurlijk in het Arabisch want fuck ons. En alle aanwezigen namen nog een slokje van hun soja latte en iedereen kirde vol bewondering.

Hm hm Kaag, want onze vrije en kritische media zuigen zomaar alle berichtgeving over vluchtelingen uit hun eigen dikke lul. Die winkeliers die hun koopwaar zien verdwijnen zitten ook in het complot. Fotografen ook. Het CBS trouwens ook. Positieve berichtgeving over Syrische vluchtelingen, dat is volgens Kaag dan weer géén fake news. En zo pijpt onze jullie minister 150 Syrische vluchtingen in 1 grote multisessie door de complete Nederlandse media in het verdomhoekje te pleuren. Hoe DURFT z... nee wacht. Natuurlijk. Die verschrikkelijke, afgrijselijke NOS.

Nou ja, wachten tot NVJ-coryfee Arthur 'jodenster' Graaff op de volgende 66-borrel de belangen van de journalisten komt verdedigen (uw blog hoort daar trouwens niet bij) want die knettergekke Kaag, dat kan natuurlijk niet langer zo.