Mooi is dat. Wij tikten vorige week het ene na het andere topic om voor de vrijlating van de gegijzelde NOS-ambtenaar Robert Bas te pleiten, en daarmee onze steun aan de onvoorwaardelijke persvrijheid in Dit Land te scanderen. Krijgen we vandaag wat beelden onder ogen van de schaduwmedia van WeAreChange, die ter plaatse waren bij de vrijlatingsdemo van vorige week om de aanwezige NOS'ers eraan te herinneren dat Robert Bas ooit veroordeeld werd tot rectificatie van nepnieuws over Baybasin (lol). In die video: een demonstrant die beweert daar als NvJ-lid (dus journalist) te staan, en met een halve jodenster met 'NvJ' op zijn revers verklaart dat GeenStijl dus mooi *niet* op zijn steun hoeft te rekenen. Want wij belijden de mediadogma's niet volgens de Bijbel van Bordeaux, of zoiets. Wat een klap, dit. We hangen als whimpering cowards in de kabelkluwen van onze serverkast. Maar. Wie is dit heethoofd? Weet iemand bij welk regionaal sufferdje of huis-aan-huisblaadje deze Klassieke Pijproker de lokale persberichtjes overtikt? Of is dit gewoon een gekkie die alleen maar lijkt op een ouderwetse oudmediaal?

Hieronder - voor het volledige beeld, we moeten wel netjes ons werk doen - nog ff de hele video van WeAreHere, waarin de NOS'ers zich in het licht van enkele kritische, vergezochte en/of tamelijk absurde vragen toch ook wel heel erg volgens de Koninklijke Staatsomroep-stereotypen gedragen - werkt dat persveilig.nl soms niet twee kanten op in een vrij beroep? Enfin, dank voor het lachen allemaal, filmpjes waarin echt Alleen Maar Gekkies zitten, zijn de goeiste. FEIT!