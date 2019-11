Kijk, we weten allemaal dat het échte probleem van de politiek vooral een definitiekwestie is. Dit land draait als een tierelier, de economie stoomt en de premier lacht altijd. Waar het vooral mis gaat, is in de manier wáárop we ons land besturen. Gelukkig komt er nu een nieuwe partij, NLBeter, en die bestaat uit artsen en psychiaters en die gaan eindelijk de juiste zorg aan dit land besteden. Dat brengt ons op het idee om eerst die geriatrische terminologie van ons parlement eens te euthanaseren, want als er één ding een voltooid leven heeft de Tweede Kamer, dan is het de oude politieke moraal wel. Halloooo, het is 2021 en we moeten een beetje doelgroepdenken in Den Haag en GeenPeil was daar zoals u nog goed weet (en ons regelmatig in herinnering brengt) ooit baanbrekend in, maar enfin, toen was Nederland er nog niet rijp voor *kuch* *hoest* *doodsrochel*. We denken nu wel te weten hoe NLBeter een voorsprong kan pakken. Derhalve, een motie:

De Kiezer, gehoord de beraadslaging,

Stelt voor de Tweede Kamer voortaan de Spreekkamer te noemen. Het Vragenuurtje wordt het Spreekuurtje, een dertigledendebat wordt een dertigledematendebat, en de tweede termijn van zo'n debat wordt de Second Opinion. Uiteraard moeten aangenomen wetten in de Senaat worden beoordeeld, dus die noemen we voortaan de Operatiekamer. Het Presidium die deze aanpassingen allemaal moet overzien, heet vanaf heden de Politieke Tuchtraad. En als het allemaal toch niet lukt, eindigen de luiden van NLBeter in een Wachtkamer, maar daarvoor krijgen ze géén geld want dat trekken we gewoon af van het eigen risico.

En gaat over tot de medische orde van de dag,

GeenStijl

P.S. Jullie moeten ook allemaal de hartelijke groetjes van Bertje hebben.