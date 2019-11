Heee de Telegraaf doet weer actiekrant-achtige dingen. En het zijn geeneens verkiezingen. Ooit bedachten ze bij de Telegraaf de term Marx Rutte, dat vond iedereen heel grappig. Daarna zeiden ze bij de Telegraaf op een dag "Kansloze Asielplaag Ongehinderd Verder" (over al dat tuigh dat hier niets te zoeken heeft maar met busladingen wordt binnengebracht) en toen werd iedereen en Peter R. de Vries heel erg boos. Toen bleef het een tijdje stil op de Basisweg - iedereen was aan het inlikken bij de nieuwe Belgische baas, we weten er alles van. Maar nu lijkt er zowaar iemand met een vuist op Telegraaf-tafel geslagen te hebben. Mark Rutte ziet GROENE SPOKEN, hun namen zijn Jetten & Klaver & we gaan met 100 km/h naar de ondergang. Prettige dag verder.

Spreekbuis van Carola Schouten is ook wakker