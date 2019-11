De leraren depositie is al jaren te laag in Nederland en de kennis emissie neemt zienderogen af. Je zou kunnen zeggen dat we in een onderwijscrisis zijn beland, dus zeggen wij dat we in een ONDERWIJSCRISIS zijn beland. De leraren pikken het niet langer en zetten daarom vandaag, tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting, gansch het raderwerk stil. Er werd gestaakt in Amsterdam en er werd gestaakt in Leeuwarden. Er werd gestaakt in Heythuysen, er werd gestaakt in Dwingeloo en er werd zelfs gestaakt in Den Haag. Ons braafste jongetje van de klas Tom Staal was erbij en vroeg aan onze leraren: WAAROM HEBBEN JULLIE DAN OP D66 GESTEMPT?