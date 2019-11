Na de politie, na de boeren (3x) en na de bouw, is het nu de buurt aan een VEEL bravere maatschappelijke pijler om de straat het Malieveld op te gaan: de leraren. Die hebben geen zwaailichten op het dak om snelwegen te vertragen, geen zes ton trekker onder de kont om deuren mee te openen en ook geen bouwkranen om ivoren torens mee te schalen. Leraren hebben strafwerk en corvee, om mee te dreigen. Of bordenwissers, om in een excessieve opwelling mee te gooien (hoewel, ook allemaal digitaal tegenwoordig.) Onderwijzend personeel is eigenlijk veel te lief om Den Haag bang te maken.

Maar de Haagse arrogantie dacht ook dat de leraren met een half miljard waren om te kopen. Kijk maar, hun glunderende bondsmensjes trapten bijna in het truukje van Mark om ze naar het Torentje te lokken en met een beetje geld en een heleboel beloftes helemaal épris (dat is Frans - red.) te maken, om zich bedwelmd door de macht weer heen te laten zenden. Maarrr die vlieger ging dus mooi niet op! De onderwijsbonden werden in de hoek gezet, voorzitters moesten opstappen, en de leraren zijn het beu om zelf het lieverdje van de klas te zijn. De werkdruk is te hoog, de klassen zijn te groot, de fondsen zijn te karig en de bureaucratie die is te bazig. Het is nu voor leraren hoe wij sgool vroeger al vonden: volkomen kudt. Dus gaan er 4000+ scholen DICHT vandaag (kaartje)(stakingsflyer).

En net zoals zoveel burgers begrip voor de boeren en de bouwers hebben, staan nu de ouders massaal achter de juffen en meesters van hun kroost. We zeiden trouwens Malieveld, maar daar ga je de onderwijzers niet zien. Leraren doen liever LuDiEk. Met plakstiften en schaartjes en crêpe-papier en zo. Maar ondanks dat, wensen we ze Heel Veel Succes. Want je hoeft niet doorgeleerd te hebben om te weten: als politie, boeren, bouwers, leerkrachten en straks ook nog het zorgpersoneel de straat op gaan, dan zit het probleem dus in de politiek. Tien jaar vvd, en ze komen niet meer verder dan "Eeeeh zullen we autoloze zondag dan?" Leerkrachten, LEER ZE EEN LESJE! Hier, neem een appel van ons aan.

Lerarentekort. Het is een GIGA probleem