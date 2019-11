Het gaat niet zo goed met de rechtsstaat. Niet lang na de gruwelijke moord op advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond in het proces tegen Ridouan Taghi, is er opnieuw een aanslag gepleegd op een advocaat. In Gronau, net over de grens bij Enschede, is een Nederlandse advocaat vanuit een rijdende auto onder vuur genomen. "De neergeschoten advocaat trad veel op als curator in faillissementen en werd volgens betrouwbare bronnen al geruime tijd ernstig bedreigd. Volgens diezelfde betrouwbare bronnen kreeg hij zelfs enige tijd persoonsbeveiliging", zo meldt het AD. De advocaat leeft, maar is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. De daders zijn voortvluchtig. De Duitse politie is op zoek naar meerdere personen in een kleine, witte auto met Nederlands kenteken. Later meer.

UPDATE: Hier het bericht van de Duitse politie en hier de Nederlandse politie.

UPDATE: Het gaat om de 43-jarige Philippe Schol van een advocatenkantoor in Enschede. (*)

UPDATE: "Cliënten die recent met Schol van doen hadden, melden dat de advocaat ‘een opgejaagde en nerveuze indruk’ op hen maakte en ‘kortaf’ was in de communicatie", zo meldt de Stentor. Zo was Schol betrokken bij het faillissement van Olympic Gym, een sportschool met vestigingen in Hengelo, Tubbergen en Losser. De vestiging in Hengelo werd beklad. "Met grote letters werd er geschreven: ‘Afblijven’. En: ‘Ronald dikke hond’, met een kruis." Ronald duidt op Ronald Boevenbrink, bestuurder van de tent. De vestiging in Losser werd beschoten. Schol lag als curator van het faillissement in de clinch met de bestuurders, zo legt Carl Luttikhuis, deken van de orde van advocaten in Overijssel, uit. Volgens Schol werd Olympic Gym gebruikt om drugswinst wit te wassen. En in de drugshandel, daar zitten nou eenmaal niet de meest humoristische figuren. "We weten niets zeker, maar ik sluit beslist niet uit dat deze aanslag te maken heeft met zijn positie als curator. Dit is tè toevallig", aldus Luttikhuis.

UPDATE: "De man die deze eerste hulp verleent, ziet dat Philippe zo nu en dan wegvalt. Maar tussendoor vertelt het slachtoffer dat hij door twee Marokkanen is beschoten. Ze zaten in een VW Polo. En hij vertelt dat hij ze kent." (*)