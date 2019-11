Zo eerlijk zelfs, dat Assad hem de "de beste Amerikaanse president“ noemt. In een door NBC vertaald interview (na de breek) met z'n eigen staatszender zei hij dat: "I tell you, he’s the best American president. Why? Not because his policies are good, but because he’s the most transparent president. (...) Trump, however, speaks with transparency to say, ‘We want the oil. ' What do we want more than a transparent foe?" Waarom de VS nou perse dat Rmelan-veld in het Noord-Oosten zo nodig moet hebben snappen we niet helemaal, de export van hun olie uit eigen grond is sinds 2017 al exponentieel gestegen. Maar goed, wij hebben de Art of the Deal nooit gelezen dus weten wij veel.