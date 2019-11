Donald Trump kan niet, want die zat bij de UFC en eerlijk gezegd verwachten we Trumpianen ook gewoon lekker bij NASCAR. Murica fok yeah. Op het Circuit Of The Americas is het echter tijd voor de 'Europese' F1, uiteraard zonder Amerikanen in de voorhoede. Rijden kunnen Amerikanen namelijk absoluut niet, of het moet een mijl heel hard rechtdoor zonder bochtjes zijn, de laatste die wel een beetje kon sturen was Mario Andretti en die is nu 108 jaar oud. De vieze vlechtjes van Lewis Hamilton kunnen kampioen worden, maar wij kijken met z'n allen natuurlijk naar Max Verstappen, die start op P3. Vorig jaar kwam-ie van 18 naar 2, dit jaar eerst maar eens de eerste bocht overleven. Veel plezier en succes met de vrouw uitleggen dat ze in haar eentje naar The Associate (SBS9, 'WHOOPI GOLDBERG IS EEN BLANKE MAN') mag kijken. Rest ons te vermelden dat Jack Plooij niet kan interviewen & livetweets na de klik.