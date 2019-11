Twee OG straatvechters die met niets begonnen en nu samen Madison Square Garden uitverkochten. Het was geen officieel titelgevecht, maar UFC-president Dana White heeft speciaal voor de gelegenheid een Baddest Motherfucker Belt gecreëerd. En dat is meteen een probleem, want niemand mag 'fuck' of 'fucker' zeggen, dus de scheids kondigt aan dat het gevecht gaat om "who's the baddest motherf'er here". Mooi man, hele gevecht met YT-algoritme-jammer hier te bekijken.

Masvidal leek het gevecht de eerste drie rondes te domineren, en opende voor de grap met een schijn-vliegende knie (video) waar hij Ben Askren tijdens zijn vorige gevecht mee naar het schaduwrijk stuurde. Maar Diaz is een duurvechter die het liefst piekt in ronde vier en vijf. Die kans kreeg hij echter niet omdat de arts van de New York State Athletic Commission het Diaz vlak voor het begin van de vierde ronde verbood verder te vechten (video). De snee boven zijn linker wenkbrauw was te ernstig en die onder zijn linker oog was ook niet al te fraai. Een TKO win voor Masvidal dus. Diaz wilde uiteraard doorgaan, en iedereen boos op de arts, maar nadat de gemoederen bedaarden zei ook Dana White dat "his eyebrow was literally flipped over. (...) Could Nate Diaz have gone on, yes. Should it have? Probably not." Kortom, waarschijnlijk een wijs besluit, en die rematch komt er heus wel.

Mooi trouwens, het was het eerste UFC-evenement waar Trump als president aanwezig was. Er werd gejuicht, maar ook gejoeld, zoals dat in onze prachttaal heet. Dana vertelde na afloop dat Trump eigenlijk al de dag na z'n verkiezing (lol) in 2016 naar een McGregor-gevecht wilde komen, maar dit leek hem zelf uiteindelijk onverstandig. Dus dan maar gisteravond, en terecht, want de UFC bedankt z'n bestaan zo'n beetje aan Trump. Masvidal zelf wilde niet politiek gaan, maar had niets dan liefde voor Trump: "No matter what your views are on Trump as president, the guys's a bad motherfucker man. The money that he's maid, the obstacles that he's conquered. He's a bad motherfucker in his own way you know."

Nog even wat achtegrond over beide vechters

We hebben nooit echt begrepen waarom, maar Nate Diaz is op dit moment waarschijnlijk onze favoriete UFC-vechter. We verstaan hem de helft van de tijd niet ook al spreekt hij gewoon Engels, en heel grappig is-ie eigenlijk ook niet. Maar als je goed luisters is hij toch echt onmiskenbaar intelligent, en iets aan deze "98% veganistische" triatleet en BJJ black belt maakt dat wij kijken als hij de arena betreedt. Het zal deze foto wel zijn. Norse kop vol scar tissue dat standaard openspringt, nog nooit KO gegaan, altijd skinny, en moeilijke lange armen en die maffe ovale boksstijl van 'em die hij makkelijk 5 ronden volhoudt. Hij brak natuurlijk door in de mainstream toen hij de eerste UFC-vechter werd die Conor McGregor versloeg, en niet eens op punten, maar per submission. Enfin, erg mooi interview hier met Ariel Helwani van een uur, ín Madison Square Garden voor dat extra beetje gravitas.

Maar goed, dan z'n tegenstander, want dat is ook niet de minste. Zoon van een Cubaanse bootvluchteling, arm opgegroeid in Miami: Jorge Masvidal. Na zijn zege over Anthony Pettis riep Nate natuurlijk niet voor niets dat hij Masvidal als volgende wilde: "Jorge Masvidal had a good last fight. All respect to the man. They're ain't no gangster in this game anymore, ain't nobody done it right but me and him. So I know my man's a gangster, but, hey ain't no West-coast gangster." Dat was een verwijzing naar deze snelste KO in de UFC-geschiedenis en wel per een vliegende knie straight from the 9th circle of hell. Masvidal 'kennen' we trouwens al uit de allervroegste begindagen van MMA, namelijk de bare knuckle back yard fights georganiseerd door wijlen Kimbo Slice. Kwam na een carrière-pauze als 4:1 underdog terug met een KO tegen top contender Darren Till. Kortom, twee oudgedienden van de straat, met niets dan wederzijds respect.

