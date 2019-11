Hoe moeilijk kan het zijn. Gewoon NIET DRINKEN als je daarna nog moet autorijden. Doe je dat wel en krijg je een heterdaadje, dan is het gewoon rijbewijsje inleveren en nooit. Meer. Rijden. Of in ieder geval een jaar of tien niet meer rijden, om het af te leren. We kennen ze wel, van die types als Walter van Wijngaarden die lekker ging zuipen met zijn zoon Casper, een meisje doodreed en daar een flutstraf voor terug kreeg. Een alcoholverslaafde recidivist leert NIKS van een flutstraf. Rijbewijs doorknippen. In Gelderland gaan ze mensen die een alcoholcursus hebben gevolgd een gratis rijbewijs verstrekken. Zie het als een goed gedrag-bonus van circa vier tientjes. MAAR WAAROM? Rijden met alcohol op is VERBODEN. We geven kinderen die nog nooit een moord hebben gepleegd toch ook geen messenset om te voorkomen dat ze ooit een moord gaan plegen? Nee, want moorden mag niet. Wat een stom plan.