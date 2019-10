Een amateuristisch communicatie-trucje is in het gezicht van de gemeente Den Haag ontploft. Burgemeester Johan Remkes neemt vandaag het persbericht van de gemeente over 'zware voertuigen' keihard terug. Verschillende media (waaronder de factcheckers van NU.nl) concludeerden op basis van dat persbericht dat het dak van de parkeergarage de trekkers op het Malieveld niet aankon. GeenStijl legde eergisteren al uit dat daar niets van klopt, maar nu schrijft Remkes dat ook het verbod op andere zware voertuigen uit een dikke communicatieduim was gezogen. Kan hij meteen op zoek naar een nieuwe voorlichter. Misschien natuurtalent Henkie Bres eens polsen?