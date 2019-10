Kan iemand die Klaver Klimaatdrammers in de provincie even uitleggen hoe het werkt in Nederland? We hebben in NL namelijk 1 familie die alles mag. Of het nu gaat om jaarlijkse loonsverhogings, exorbitante verbouwingskosten voor paleizen en buitenverblijven, vliegreizen naar Griekse eilanden, olifanten afknallen in Afrika, huurpandjes in 020, Codes voor De Media en/of shitty baantjes bij de VN, NWO of welke Bilderbergbank dan ook. Als je Van Oranje als achternaam hebt dan gelden andere wetten en vergunningen in dit gave land. Namelijk helemaal geen vergunningen. Dus GroenLinks, als jullie nog lang en gelukkig willen blijven leven, kap dan als de wiedeweerga met dat gejengel over wat ambtelijk papierwerk voor een autorace.

Volkertjes genoeg in Prinsgezind Nederland.